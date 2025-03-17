Со дня открытия КПП кыргызско-таджикскую границу пересекли почти 5 тысяч человек

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Переговоры прошли на полях заседания СМИД ОИС в Джидде
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Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках следствия не разглашаются подробности произошедшего.
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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Возможно, речь шла и о том, какой награды достойны президент и глава ГКНБ Кыргызстана.
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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения кыргызско-пакистанских отношений
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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначение утверждено решением Совета директоров.
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