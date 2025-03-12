Во время матча по кок-бору скончался один из спортсменов

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Он умер до приезда скорой, у него была открытая черепно-мозговая травма.

Во время матча-открытия турнира по кок-бору, приуроченного к Ноорузу, на ипподроме «Ак-Кула» на окраине Бишкека скончался один из участников.



В первой игре турнира встречались команды «Бөрүлү» и «Бүркүт».



В одном из моментов произошло столкновение и один из игроков команды «Бөрүлү» упал на землю. К нему побежали одноклубники. Диктор по ипподрому попросил подойти медиков.



В Центре экстренной медицины сообщили, что скончался 44-летний мужчина. Он умер до приезда скорой, у него была открытая черепно-мозговая травма.



По данному факту милиция ведет доследственную проверку. Погибшим оказался Мирлан Сражидинов, 1980 года рождения.

Источник: АКИpress

