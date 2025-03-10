Государству переданы 24 квартиры TS-Group в ЖК «Ницца Residence» общей площадью 2685,9 кв.м, - ГКНБ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе работы по возмещению ущерба, нанесенного государству, возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в южной части Бишкека под строительство многоквартирного жилого дома.



По данным госкомитета, в 2005 году при передаче земельного участка в аренду с минимальной суммой мэрией города Бишкек со строительной компанией был заключен договор с условием предоставления мэрии 13% от построенного жилья.



ГКНБ установил, что на участке площадью 1,5 га построен элитный жилой комплекс «Н.Р.» [Ницца Residence], состоящий из 7 блоков с квартирами премиум-класса, оборудованными современными технологиями благоустройства, безопасности и технического обеспечения. Всего построено 166 квартир общей площадью 19070,6 кв.м.

«В процессе реализации проекта, возможно с использованием коррупционных связей, по инициативе арендатора и застройщика при негласном содействии муниципальных должностных лиц, на основании судебного решения, обязательство о передаче в пользу мэрии части квартир было исключено из договора.



В этой связи, принятыми мерами в ходе следствия в пользу государства передано 24 квартиры или 14% от общего количества. Общая площадь переданного жилья составила 2685,9 кв.м. Передаваемая недвижимость представляет собой 3-х комнатные просторные квартиры, каждая площадью порядка 120 кв.м», - говорится в сообщении.



В рамках данного уголовного дела ведётся работа по установлению всех обстоятельств дела и возможно причастных лиц.

