В Таласе задержаны инспекторы ОБДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Популярные новости
-
Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке состоялись кыргызско-туркменские переговоры на уровне глав МИД
-
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Представление на его кандидатуру внес президент Садыр Жапаров.
-
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подробно обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и стран Африки
-
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Автором памятника стал скульптор, уроженец КР Алексей Морозов.
-
Ташиев: В свое время Баяман Эркинбаев взял и продал кому-то 12,5 га земли, принадлежащих Кыргызстану, мы их вернули
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы спорами добились возвращения этих земель Кыргызстану, если даже они находятся в Пролетарске.
- Подробности
- Русская версия
-