Комитет ЖК одобрил кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на должность главы Минкультуры

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Мирбек Мамбеталиев родился в 1980 году в городе Каракол Иссык-Кульской области.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассматривает кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на пост главы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

На заседании депутаты задавали вопросы исполняющему обязанности главы Минкультуры по поводу его планов на новой должности.

Депутат Дастан Жумабеков поинтересовался, как он намерен работать с молодежью, потому что в названии ведомства даже указана молодежная политика.



По итогам заседания комитет одобрил кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на пост Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.