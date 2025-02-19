ГКНБ выявил 2 преподавателей КГТУ, которые ставили оценки за деньги отсутствующим иностранным студентам

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках реализации антикоррупционных мер в сфере образования выявлена коррупционная схема в учебной деятельности Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова (КГТУ).

В ходе проводимых проверочных мероприятий были установлены отдельные преподаватели ВУЗа, которые исключительно в целях извлечения финансовой выгоды, за денежные вознаграждения проставляли соответствующие оценочные баллы в экзаменационных журналах и ведомостях иностранным студентам, пребывающим в период обучения за пределами Кыргызской Республики.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 346 УК КР. В настоящее время ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия в отношении преподавателей указанного ВУЗа "С.У.Ж." и "А.А.Е.", с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде.