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Жители Оша из международной ОПГ наладили наркотрафик через три страны, - ГКНБ

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

   