Жители Оша из международной ОПГ наладили наркотрафик через три страны, - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
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С.Аламанов: Данные документы должны пройти обсуждение, их должны рассмотреть кабинет министров и парламент.
Б.Бакетаев: Хороший психоаналитик или психолог на основе их прежних речей и поступков мог бы сделать полный расклад по каждому из двух друзей.
К.Ташиев: 5-10 человек захватили богатства сотен тысяч, миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству
Г.Тыналиева: Опыт реформ Ташиева в области госбезопасности показывает, как в течение очень короткого времени можно добиться фантастических результатов
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее, 10 февраля, стало известно, что председателем ЦИК избран Тынчтык Шайназаров
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Представление на Орунтаева направил президент Садыр Жапаров
Бишкек, "САЯСАТ.KG". лавы двух государств поставили цель довести объем товарооборота до 5 млрд долларов США.
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава МИД России и госсекретарь США обсудили подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды на 15-21 февраля
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.