Орунтаева представили коллективу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ

Торобаев пожелал Орунтаеву и его команде успехов
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев представил коллективу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства министра Нурдана Орунтаева.
Как сообщили в Кабмине, Торобаев пожелал Орунтаеву и его команде успехов в реализации стратегических задач по развитию строительной отрасли, повышению качества жилищного строительства и улучшению коммунальной инфраструктуры страны.
11 февраля президент подписал указ о создании Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на базе Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ.
Источник: АКИpress