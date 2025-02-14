В Баткене школьника ранили ножом во время драки

Новости

Мальчик госпитализирован в больницу

В Баткене школьника ранили ножом во время драки. Информацию редакции подтвердили в УВД Баткенской области.

По предварительным данным, 8 февраля между учениками школы произошел конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки одному школьнику нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ведется следствие.

Отметим, это уже третий инцидент за месяц в школах Кыргызстана.

21 января в столичной школе №72 старшеклассники избили ученика 8-го класса, мальчик умер в больнице. Позже в соцсетях появилось видеообращение одноклассников погибшего школьника, которые рассказали об избиении, и что на них оказывали давление и требовали молчать об инциденте.

Трагедия произошла и в Кара-Суйском районе Ошской области, где после избиения в школе скончался ученик 9 класса.