Глава МИД и посол США обсудили новую миграционную политику США

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Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев 10 февраля встретился с послом США в КР Лесли Вигери для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.



Как сообщила пресс-служба МИД КР, стороны обменялись мнениями о развитии кыргызско-американских отношений, в том числе в контексте изменений внешней политики США новой администрации президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено новой миграционной политике США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам.



Кыргызская сторона выразила заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске сбалансированных решений, сообщает МИД.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также договорились о продолжении взаимодействия в рамках политических консультаций и формата С5+1.



