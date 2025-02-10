Глава МИД и посол США обсудили новую миграционную политику США

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев 10 февраля встретился с послом США в КР Лесли Вигери для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Как сообщила пресс-служба МИД КР, стороны обменялись мнениями о развитии кыргызско-американских отношений, в том числе в контексте изменений внешней политики США новой администрации президента США Дональда Трампа. Особое внимание было уделено новой миграционной политике США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам.
Кыргызская сторона выразила заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске сбалансированных решений, сообщает МИД.
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также договорились о продолжении взаимодействия в рамках политических консультаций и формата С5+1.