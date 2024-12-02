Выявили нарушения при строительстве объектов МЧС. Заведены уголовные дела

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Военная прокуратура проверила качество строительных объектов Министерства чрезвычайных ситуаций и подведомственных учреждений.

Департаменту капитального строительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при МЧС КР и службе "Сельводзащита" при МЧС КР внесено шесть актов прокурорского реагирования на устранение выявленных нарушений закона, на основании которых в доход государства возмещен материальный ущерб на 1 млн 808 тыс. 427 сомов.

Кроме того, по выявленным грубым нарушениям при ведении строительных работ возбуждено два уголовных дела по ст. 210 "Присвоение или растрата вверенного имущества", 273 "Недоброкачественное строительство", 337 "Злоупотребление должностным положением" и 346 "Служебный подлог" УК КР.

К примеру, при строительстве дамбы и селевых отводов в Каркыринском айылном аймаке Тюпского района Иссык-Кульской области должностные лица департамента в сговоре с представителями ОсОО "Э." в актах выполненных работ искусственно завысили объемы строительства, в результате чего государству причинен ущерб в размере 4 млн 330 тыс. 514 сомов, который в ходе расследования уголовного дела полностью возмещен.

Работа в данном направлении продолжается.



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