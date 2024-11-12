Аскар Акаев: "Цветные революции" используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах

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Аскар Акаев: "Цветные революции" используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах

Куда уходят президенты? В историю? На пенсию? Их ждет жизнь, полная открытий или забвения? Как найти смысл бытия, когда власть кончается, и сохранить свое достоинство и достоинство страны в мире глобальных потрясений? Об этом беседуем с бывшим президентом Киргизской Академии наук, первым президентом Кыргызстана, а сейчас - профессором МГУ имени М.В. Ломоносова.

Аскар Акаевич, начнем с последних новостей: вы только что вернулись из Китая, где читали лекции в двух ведущих университетах.

Аскар Акаев: Да, в октябре побывал в китайском городе Шэньчжэне, где сегодня размещаются штаб-квартиры и исследовательские лаборатории лидирующих в мире технологических компаний-гигантов "Хуавэй", "Тенсент" и им подобных. Приглашение было от профессора Ли Хэчжана, ректора уникального университета, являющегося и филиалом МГУ, и Пекинского политехнического института.

Выпускники его пользуются огромным спросом, поскольку обладают глубокими знаниями в областях естественных наук и математики, благодаря передовой в мире методике преподавания профессорами и преподавателями Московского университета, а также высокими технологическими компетенциями, формируемыми преподавателями Пекинского политехнического института. На старших курсах многие занимаются уже исследовательской работой в лабораториях компаний.

В таких вузах и рождается новая технологическая элита для китайской экономики и зарождающейся цифровой индустрии. Также был приглашен для чтения лекций в совершенно новый Шэньчжэньский политехнический университет высоких технологий.

И чему вы учили китайских студентов?

Аскар Акаев: А учил я китайских студентов, аспирантов и преподавателей, которые приходили ко мне на лекции, искусству разработки математических моделей для компьютерного моделирования и прогнозирования динамики сложных систем, протекающей в условиях нестабильности и неравновесия. Сегодня мир все чаще встречается именно с такими процессами как на глобальном, так и локальном уровнях. Мы, в Московском университете, являемся лидерами в этой области благодаря тому что 30 лет назад ректор университета академик Виктор Антонович Садовничий совместно с Нобелевским лауреатом Ильей Романовичем Пригожиным создал Институт математических исследований сложных систем.

В науке, говорят, уже появилась формула Садовничего - Акаева, в чем, говоря популярным языком, ее суть?

Аскар Акаев: За двадцать лет в рамках обширной научной тематики Института математических исследований сложных систем мы получили ряд формул разной важности. Наиболее актуальные практические применения получили так называемые "информационные формулы Садовничего - Акаева", которые легли в основу математических моделей для прогнозирования мировой и страновой динамики развития в цифровую эпоху (2020-2050 гг.). А мировая динамика в XXI веке определяется главным образом демографической динамикой и технологическим прогрессом.

Великие ученые Юрий Денисюк, нобелевский лауреат Александр Прохоров довели меня всего за 16 лет от студента до профессора

Мы с Виктором Антоновичем как раз и разработали наиболее адекватные дифференциальные уравнения для долгосрочного моделирования и прогнозирования демографической динамики в XXI веке, а также информационные формулы для расчета прогнозной траектории движения технологического прогресса.

Аскар Акаевич докладывает научной элите МГУ им. Ломоносова суть "информационных формул Садовничего - Акаева". / Сергей Куксин/РГ

Аскар Акаевич, мы с читателями тут сдаемся... В последние годы вы стали почетным профессором многих зарубежных университетов. А можете ли вы в Бишкеке читать лекции?

Аскар Акаев: Как говорят, нет пророков в своем отечестве. Но я все же надеюсь, что доживу до такой поры. Конечно, ученые и студенты Кыргызстана хотели бы таких встреч, но определенная часть руководящей бюрократии не желает этого допустить, боясь моего влияния на интеллигенцию, поскольку уже два десятилетия убеждали народ, что все беды страны от первого президента.

Судьба Акаева уникальна: не только в том, чтобы прийти из большой науки во власть, но и, извините, живым оттуда уйти. Самое памятное интервью "Мой последний приказ: не стрелять!" вы дали "Российской газете", когда мир гадал, где находится президент Акаев, прежде всего, жив ли...

Аскар Акаев: Я весьма признателен за то интервью, благодаря которому меня нашли большинство моих российских друзей, спрашивали, чем помочь, приглашали на работу. Эта поддержка помогла мне и моей семье пережить трудные времена, а мне начать вторую научную жизнь. Именно тогда я получил судьбоносное приглашение от В.А. Садовничего на работу в его Институт математических исследований сложных систем, где с большим удовольствием и удовлетворением тружусь по сей день.

Аскар Акаевич докладывает научной элите МГУ им. Ломоносова суть "информационных формул Садовничего - Акаева". / из личного архива Акаевых

Сошлюсь на еще одну публикацию "РГ" "Ужин с донесением" и роль американского посла Янга. Сколько стоила "тюльпановая революция"?

Аскар Акаев: Экспертами назывались разные суммы от 10 до 50 млн американских долларов. Так что США "тюльпановая революция" стоила довольно дешево, а вот народу Кыргызстана она обошлась очень дорого: почти 15 лет нестабильности и хаоса, а также экономического застоя. Эти годы в народе справедливо называют "потерянным десятилетием".

Всем хорошо известно, что "цветные революции" используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах и на разных континентах. А я в тот период стал неугодным госдепу США по двум причинам: во-первых, за инициативу создания российской авиационной базы в Кыргызстане в 2003 г., вопреки мнению США; а во-вторых, за отказ от размещения американского разведывательного самолета "Авакс" в международном аэропорту "Манас" в 2004 г.

А дальше США действовали по широко известному сценарию, успешно апробированному ранее в Грузии (2003 г.) и Украине (2004 г.). Началась масштабная ожесточенная информационная кампания дискредитации меня и членов моей семьи в независимых СМИ. Непримиримой радикальной оппозиции со стороны США была оказана щедрая финансовая помощь для борьбы с законной властью республики. Причем посол США в Кыргызстане Стивен Янг лично и открыто руководил подготовкой оппозиционных сил к так названной ими "тюльпановой революции".

Да. Тогда через третьи страны в СМИ попал перехват донесения Янга, который срочно требовал у госдепа 30 миллионов долларов для дискредитации семьи Акаева, распространения шокирующих слухов (а они работали!), что даже супруга хочет стать президентом…

Аскар Акаев: Когда оппозиция поняла, что не в силах поднять широкие массы народа на подлинную революцию, она не задумываясь прибегла к услугам наркомафии и криминальных структур, чтобы осуществить обыкновенный государственный переворот.

Майрам и Аскар Акаевы всю жизнь благодарны родному ЛИТМО, Ленинграду, где у них родились двое старших детей, он защитил докторскую, она - кандидатскую, несмотря на то что пришлось сменить более десяти частных квартир… / Из личного архива

Как сегодня история квалифицирует события 24 марта 2005 года?

Аскар Акаев: Никакой революции с участием народных масс в Кыргызстане не было и быть не могло. Экономика республики в 2000-е годы шла в гору, средние темпы экономического роста составляли 6%, а в 2004 г. они достигли 7%. К марту 2005 г. Кыргызстан был стабильным и благополучным государством, успешно реформированным в политическом, экономическом и духовном отношениях. Высок был и международный авторитет Кыргызстана, нашу республику во всем мире называли "островком демократии в Центральной Азии".

Хорошо известно, что 24 марта 2005 г. группа заговорщиков во главе с Бакиевым, Отунбаевой и Атамбаевым осуществила госпереворот, опираясь на криминальные силы наркобаронов, а также финансовую и информационную поддержку США. Криминальная составляющая госпереворота в последующие годы аукнулась многими бедами: серией громких заказных убийств; агрессивным вторжением представителей криминального мира в публичную политику; сращиванием криминалитета с государственной властью. Все это резко ухудшило политическую ситуацию в стране на многие годы. Все эти факты подробно и документировано описаны в книге видного эксперта по Центральной Азии профессора А. Князева.

Последний мой президентский приказ в тот день: "Не стрелять ни при каких обстоятельствах!"

Даже офис ПРООН в Кыргызстане квалифицировал эти события как госпереворот, ссылаясь на тот факт, что в тот день на штурм Дома правительства непримиримой оппозицией были брошены свыше десяти тысяч агрессивных молодчиков наркомафии, одурманенных водкой и наркотиками. С тех пор доказательства в пользу госпереворота только множились.

Последним моим решением в тот день был приказ: "Не стрелять ни при каких обстоятельствах!" Я не считал возможным применять оружие против своих соотечественников, втянутых в авантюру провокаторами и заговорщиками при поддержке посольства США в Кыргызстане. Я не пролил крови своих граждан, чтобы предотвратить осуществление переворота, поскольку всегда руководствовался гуманистическим принципом, что "любая власть не стоит даже капли крови". Более того, я добровольно сложил с себя полномочия президента, чтобы не создавать кризиса безвластия и дать возможность своему народу избрать нового президента. Моя совесть в этом плане чиста перед моим народом.

Президент Кыргызстана Аскар Акаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Цзян Цземинь, президент России Борис Ельцин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон после подписания пятистороннего Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. / РИА Новости

Судьбы всех первых президентов постсоветских стран складывались по-разному. С кем вы дружили, независимо от должности?

Аскар Акаев: В годы моего президентства (1990-2005 гг.) у меня сложились теплые дружеские отношения с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Узбекистана Исламом Каримовым, президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. С Б.Н. Ельциным дружба сложилась еще в годы работы в Верховном Совете СССР (1989-1990 гг.). Поэтому и неудивительно, что буквально через 10 дней после инаугурации президентом Российской Федерации в июле 1991 г. Б.Н. Ельцин первый свой зарубежный официальный визит совершил именно в Кыргызстан. Уже будучи на пенсии в начале 2000-х годов Борис Николаевич с женой Наиной Иосифовной регулярно приезжали навестить нас в Бишкеке, а затем отдыхали на Иссык-Куле. Когда после моей отставки с поста президента Кыргызстана мы оказались в Москве, Борис Николаевич регулярно приглашал нас в гости к себе домой, всячески поддержал нас в этот трудный для нас период. Несколько лет назад по приглашению Левона Тер-Петросяна я побывал у него в гостях в Ереване, и мы долго вспоминали о днях минувших, об исторических событиях начала турбулентных 1990-х годов. Поддерживаю связь с Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Кыргызстана Аскар Акаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Цзян Цземинь, президент России Борис Ельцин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон после подписания пятистороннего Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. / из личного архива

Аскар Акаевич, не делаем тайну: мы знакомы с вами много лет. И когда вы были на вершине власти - самом неустойчивом из всех положений, и в самые трудные минуты жизни мы не теряли друг друга. К вам судьба была справедлива?

Аскар Акаев: Прежде всего, дорогая Ядвига Брониславовна, я и моя жена Майрам безмерно благодарны судьбе, что встретили вас и подружились семьями.

Безусловно, я благодарен своей судьбе от рождения и по сей день. После окончания киргизской школы по целевому набору я попал в один из лучших инженерных вузов страны - ЛИТМО, где я попал в отборную группу студентов, на новую престижную специальность "Вычислительная техника и прикладная математика". Там я встретил своих замечательных учителей: профессора математики Владимира Абрамовича Тартаковского, теплофизика Геннадия Николаевича Дульнева и специалиста по вычислительной технике Сергея Александровича Майорова. Все они были выдающимися учеными и кроме того - первый заведовал кафедрой высшей математики, второй долгое время работал ректором Института, а третий - проректором по научной работе. Моими учителями и научными консультантами в годы работы над докторской диссертацией были великие ученые - академики Юрий Николаевич Денисюк, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, и нобелевский лауреат Александр Михайлович Прохоров. Все они, своими заботами и идеями, довели меня всего за 16 лет от студента до профессора.

В Ленинграде я встретил свою любимую жену Майрам, с которой мы идем вместе и неразлучно по жизни вот уже 55 лет. Переехав в 1978 г. на родину в Кыргызстан и начав там с заведования кафедрой вычислительной техники во Фрунзенском политехническом институте, через 10 лет в 1988 г. я был избран президентом Академии наук Республики, а затем - через два года в 1990 г. - первым президентом Кыргызской Республики, тогда еще в составе СССР. В этом качестве я проработал успешно 15 лет и то, что случился сбой в марте 2005 г., - это вполне закономерно после 45-летнего непрерывного восхождения по карьерной лестнице. Я сожалею только об одном, что не успел передать власть следующему президенту, избранному в соответствии с Конституцией. Заговорщики, осуществившие госпереворот, опередили меня всего на полгода.

Во второй научной жизни мне также крупно повезло.

Президент Кыргызстана Аскар Акаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Цзян Цземинь, президент России Борис Ельцин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон после подписания пятистороннего Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. / из личного архива Акаевых

С вас сняли все заведенные в угаре дела, золота Акаева даже нанятые за полмиллиона американские сыщики нигде в мире не нашли. А как жить без родины, хотя их у вас реально две...

Аскар Акаев: Конечно, я безмерно люблю и свою Родину - Кыргызстан, ибо как утверждали древние мудрецы: "кто не любит своего народа, тот не полюбит и чужого". Родина есть Родина - Кыргызстан и Ала-Тоо продолжают жить в моем сердце. Конечно же, я испытываю ностальгию по родной стране, по родным краям и родному народу. Вот когда я закончу активную научную деятельность, для которой у меня имеются идеальные условия в Московском университете, тогда я непременно возвращусь на Родину в Кыргызстан.

Природа Киргизии. / Владислав Ногай/ТАСС

Вы как ученый, а не любитель, исследовали историю киргизского народа и киргизской государственности. Думаю, благодаря вашей подвижнической международной активности мир под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечал 1000-летие киргизского эпоса "Манас". Как вы можете прокомментировать новоявленные теории некоторых историков о колонизации Россией Средней Азии?

Аскар Акаев: Я всегда считал, что приход России в Центральную Азию в XIX веке был прогрессивным явлением. Россия нигде не осуществляла колонизацию народов в ее классической форме, которую практиковали страны Западной Европы - Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Голландия и др. Последние нещадно эксплуатировали и угнетали народы своих колоний, а также хищнически грабили их и выкачивали оттуда несметные богатства для обогащения созданных ими колониальных империй.

Напротив, Россия принесла мир в Центральную Азию, покончив с постоянными конфликтами и войнами, возникавшими между местными народами. Россия вырвала регион из средневекового дикого феодализма, заложила зачатки капиталистического хозяйствования и способствовала появлению рабочего класса и интеллигенции в регионе, создав очаги светского образования. Что же касается советской эпохи и особенно ее послевоенного периода, то это была эпоха ренессанса национальной культуры, образования и науки. Именно в советскую эпоху в республиках Центральной Азии были созданы все атрибуты государственности, которые позволили после распада СССР в 1991 г. успешно развивать республики региона как самостоятельные независимые государства. При этом новая демократическая Россия только способствовала становлению новых независимых государств.

Мечта Акаевых - быть дома. / Владислав Ногай/ТАСС

Еще из серии горячих вопросов. Россия после трагедии в "Крокус Сити" резко ужесточила миграционное законодательство. Как это сказалось на киргизской диаспоре? Какую разумность надо учитывать обеим сторонам? Остался ли в Киргизии интерес к русскому языку, который при вас был вторым официальным в стране?

Аскар Акаев: Действительно, ситуация с кыргызскими мигрантами в России в последнее время обострилась. Многие кыргызстанцы испытывают большие трудности при возвращении из поездки в Кыргызстан и въезде в Россию. Были многочисленные жалобы на задержание в аэропортах и запрет на въезд в Россию. Они вынуждены простаивать многие часы, а иногда и дни, ожидая разрешения на въезд. Особенно огорчает их, конечно же, безосновательные отказы во въезде, например студентам российских вузов при возвращении из летних каникул. Поэтому в Кыргызстане выражают обеспокоенность по поводу ущемления прав кыргызских мигрантов в России. Тем более что Кыргызстан является активным членом как ЕАЭС, так и ОДКБ.

Вместе с тем большинство кыргызстанцев с пониманием относятся к тому, что Госдума РФ принимает законы об ужесточении миграционной политики в связи с необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, а также в рамках необходимых мер по профилактике терроризма. Но их практическое применение на первых порах имело существенные перекосы. Поэтому будем надеяться, что необоснованные меры задержки и запрета на въезд в Россию - это временное явление и они будут устранены в ближайшее время.

Что же касается русского языка, то интерес к нему в республике не ослабевает. Ведь в России проживает около миллиона кыргызов. Почти каждая семья в Кыргызстане имеет своего представителя в России или родных и друзей. К тому же в последнее время Россия активно поддерживает этот интерес. Например, Россия сегодня строит в Кыргызстане 9 школ с русским языком обучения в различных регионах страны. Люди в регионах очень высоко оценили этот подарок России Кыргызстану и мечтают, чтобы их дети получили образование в этих школах. Дни культуры России в Кыргызстане также поддерживают интерес к русскому языку и культуре.

Мечта Акаевых - быть дома. / Владислав Ногай/ТАСС

Тут не могу, Аскар Акаевич, не вспомнить удивительный юбилей Ч.Т. Айтматова, когда вы сначала на русском, а потом на киргизском произнесли 20-минутную речь о культуре войны и мира. Потом мы поехали на родину Чингиза Торекуловича в его аул Шекер, и он говорил о будущем романе "Реквием улетающей стае".

Что значит русская культура для вас, для вашей семьи, для вашей страны?

Аскар Акаев: Я уже говорил, что послевоенные 40 лет были для Кыргызстана эпохой культурного ренессанса - взлета национальной культуры, образования и науки. Эта культурная революция безусловно произошла под непосредственным влиянием великой русской культуры. В эту эпоху явились всемирно известный писатель Чингиз Айтматов, дирижер Асанкан Джумахматов, музыканты-композиторы Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов, знаменитая балерина Бюбюсара Бейшеналиева, оперный певец Булат Минжылкыев, которого пригласил к себе Валерий Абисалович Гергиев. Кстати, Чингиз Айтматов большинство своих произведений написал на русском языке и они впервые увидели свет в Москве, именно с этого началась его мировая слава.

Что же касается меня и моей семьи, то своими лучшими качествами мы обязаны русской культуре.

11 ноября - день рождения "Российской газеты". И мы все благодарно помним, что выход "РГ" в зарубежье, в Бишкеке начался после "Делового завтрака" с первым президентом Кыргызстана. Какие новости сегодня для вас важны?

Аскар Акаев: "Российская газета" была и остается для меня самым желанным и достоверным источником информации.

В последние годы, для меня как бывшего политика наиболее важны новости о ходе СВО в Украине. Десять лет назад "коллективный Запад" совершенно вероломно затеял прокси-войну в Украине с Россией с целью нанести ей стратегическое поражение и исключить из числа великих держав. В последнее время оттуда идут хорошие новости, и это очень радует и воодушевляет меня. Хочется пожелать, чтобы эти успехи и победы на поле боя привели к скорейшему осуществлению целей СВО и упрочению положения России как великой мировой державы, как одного из полюсов, поддерживающих стабильность и безопасность в современном нестабильном мире.

Торговые и технологические санкции Запада вынудили Россию стремиться к технологическому суверенитету. Здесь я уже как ученый жду с нетерпением хороших новостей. Мне очень импонирует, как "Российская газета" освещает достижения науки и технологий в России и мире.

С большим удовольствием слежу за событиями культурной жизни в России, которые так объемно и живо освещаются в "Российской газете".

И, конечно же, всегда хорошая новость: "Российскую газету" издают и читают в моем родном Кыргызстане.

От редакции:

Наши наилучшие пожелания Аскару Акаевичу Акаеву, который в эти дни отмечает 80-летний юбилей.

Презентация книги Аскара Акаева "Моя жизнь в науке и политике" (издательство "РОССПЭН") состоится в Медиацентре "РГ" 14 ноября в 16.00.