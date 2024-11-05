ФОТО - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с официальным визитом прибыл в Кыргызстан

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В рамках пребывания в Бишкеке запланировано проведение переговоров между КР и Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с официальным визитом прибыл в Кыргызстан. В международном аэропорту «Манас» его с супругой встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В рамках пребывания в Бишкеке запланировано проведение переговоров между КР и Венгрией. Стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-венгерского стратегического партнерства. По итогам планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление кыргызско-венгерского двустороннего сотрудничества.

Виктор Орбан примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который начнется завтра, 6 ноября.

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств — членов организации — Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также главы стран — наблюдателей ОТГ.