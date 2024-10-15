Главы МИД Кыргызстана и Великобритании провели телефонный разговор – что обсудили

Новости

Главы МИД Кыргызстана и Великобритании провели телефонный разговор – что обсудили

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Как сообщили в ведомстве, в ходе беседы стороны обсудили вопросы кыргызско-британских отношений, в частности в политической, экономической, инвестиционной сферах, а также взаимодействие в сфере энергетики, экологии, изменении климата.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обратил внимание на последнее судебное решение в отношении журналистов. В свою очередь министр Жээнбек Кулубаев отметил, что данное решение принято судебными органами, которые представляют независимую ветвь власти.

В завершение беседы главы внешнеполитических ведомств выразили обоюдное согласие поддерживать политические контакты и продолжить работу по организации взаимных визитов