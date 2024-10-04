«Иначе нас ждет банкротство» - горняки просят повысить цены на уголь

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«Кыргызкомур» погряз в долгах и не в состоянии обеспечить себя средствами

Государственное предприятие «Кыргызкомур» просит мэрию Бишкека рассмотреть вопрос повышения закупочных цен на уголь для ТЭЦ столицы.

По словам председателя правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбека Камчыбекова, нынешние цены на уголь нерентабельны для добычи.

«Если это не изменить, «Кыргызкомур» «ждет окончательное банкротство». Угольная компания погрязла в долгах и не в состоянии обеспечить себя средствами. Общий долг предприятия уже превысил 700 миллионов сомов, которые компания должна другим структурам. Прежде всего, это связано с неправильной реализацией существующей ценовой политики и тем, что согласованные антимонопольные цены не являются рентабельными», - отметил Камчыбеков.

Источник: Vesti.kg