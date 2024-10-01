До 65 тысяч сомов: мэрия Бишкека напоминает о штрафах за самовольное подключение к водопроводу и канализации

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Мэрия Бишкека напомнила горожанам о том, что самовольное подключение к водопроводу и канализации грозит штрафом.

Недавно сотрудники муниципальной инспекции обнаружили факт несанкционированного подключения в районе Арча-Бешик со стороны физического лица. На нарушителя были составлены протоколы по двум статьям. Окончательное решение по привлечению гражданина к ответственности будет принято административной комиссией.

В мэрии подчеркивают, что для законного подключения к водопроводу и канализации необходимо подать запрос через единое окно в МП «Бишкекглавархитектура», после чего МП «Бишкекводоканал» выдаст точку подключения.

За нарушение установлены штрафы: для физических лиц — 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч сомов.

Источник: economist.kg