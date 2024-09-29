Президент Садыр Жапаров заложил капсулу, символизирующую модернизацию нефтеперерабатывающего завода в г. Джалал-Абад

Новости

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, вчера, 28 сентября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в закладке капсулы, символизирующую модернизацию нефтеперерабатывающего завода «Кыргыз Петролеум Компани» в г. Джалал-Абад.

Отмечается, что между открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз» и обществом с ограниченной ответственностью «ПетроКыргызстан» (Джерси) заключено соглашение о создании совместного предприятия «Кыргыз Петролеум Компани». Закрытое акционерное общество «Кыргыз Петролеум Компани» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в стране, производящим три вида нефтепродуктов: бензин АИ-80, дизельное топливо и мазут. Доли между участниками данного соглашения распределены 50/50 процентов. В декабре 1995 года, после подписания инвестиционного соглашения с Правительством Кыргызской Республики, иностранный инвестор внес первоначальные средства для финансирования обязательств по этому соглашению, включая строительство и развитие нефтеперерабатывающего завода. Строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Джалал-Абад началось в январе 1996 года и было завершено в сентябре того же года. Необходимость модернизации нефтеперерабатывающего завода «Кыргыз Петролеум Компани» существовала на протяжении многих лет, но эти работы не достигли своей цели.

Глава государства, выступая перед собравшимися, отметил, что сегодняшнее событие является важным для экономики страны. Реализация этого проекта позволит не только обеспечить энергетическую безопасность Кыргызстана, но и достигнуть значительных результатов, способствующих развитию нефтеперерабатывающей отрасли на новый уровень.

Садыр Жапаров констатировал, что потребность страны в бензине и дизельном топливе в настоящее время составляет 1,4 млн тонн. Этот завод уже много лет не может полностью удовлетворить потребность Кыргызстана в высококачественном бензине и дизельном топливе. Точнее говоря, завод смог удовлетворить только 6,5% потребности. Ранее производились АИ-80, дизельное топливо и мазут. В результате этого зависимость от внешних факторов усилилась, и приходилось тратить значительные средства на импорт качественных нефтепродуктов.

Президент напомнил, что в декабре 2021 года, во время своей рабочей поездки в Джалал-Абад, он посетил это предприятие, ознакомился с его состоянием и дал ряд поручений по модернизации завода. Он отметил, что согласно предварительным расчетам после модернизации, завод сможет увеличить производство и удовлетворить 32% внутренних потребностей. Модернизация завода — это не просто техническое обновление оборудования. Это инвестиция в будущее, в развитие страны и в повышение уровня жизни граждан.

Глава государства подчеркнул, чтобы достичь поставленных целей, был подписан ряд важных документов, обеспечивающих финансирование и реализацию этого проекта. Общий объем инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающего завода составит 410 млн долларов США. Из этой суммы 200 млн долларов США составляют внешние инвестиции, 110 млн долларов США будет финансировать Кабинет Министров Кыргызской Республики, а оставшиеся 100 млн долларов США выделит открытое акционерное общество «Кыргызнефтегаз» из собственных средств.

«Раньше, как вы знаете, не могли внести даже 100 млн сомов, не говоря уже о 100 млн долларах. Эти деньги оставались в частных карманах. А теперь настало время, когда они используются на благо страны», - отметил Садыр Жапаров.



Он акцентировал, что после модернизации завод начнет производить высококачественные виды топлива, соответствующие стандартам Евразийского экономического союза. Это позволит нам сократить объемы импорта нефтепродуктов. Финансовые средства также будут направлены на другие важные направления развития экономики страны. При этом, что самое главное, снизится выброс вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, как отметил Президент, в результате модернизации производство бензина марок АИ-92 и АИ-95 увеличится более чем в 12 раз, а производство дизельного топлива вырастет на 40%. После завершения модернизации нефтеперерабатывающего завода и его запуска в работу, он станет стратегическим объектом, который внесет значительный вклад в экономику страны.

Обращаясь к руководству акционерного общества «Кыргызнефтегаз» и закрытого акционерного общества «Кыргыз Петролеум Компани», Президент поручил тщательно контролировать процесс модернизации завода и завершить его в установленный срок с высоким качеством. Он также напомнил о том, что они несут личную ответственность за этот важный производственный процесс.

В завершение Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня предпринимаются важные шаги к достижению энергетической независимости и улучшению уровня нефтепереработки, что способствует повышению качества жизни нашего народа.