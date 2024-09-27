Глава Минздрава ответил, когда медики получат повышенную зарплату

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, когда медики получат повышенную заработную плату.

На совместном заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" 27 сентября он отметил, что президент Садыр Жапаров своим указом поручил выделить компенсацию только определенным специалистам.

"А с 1 сентября на 50% подняли зарплату медикам. Через два дня они получат зарплату. С 1 сентября повышение", - сказал глава ведомства.

Напомним, 1 июля Жапаров подписал указ "Об условиях оплаты труда работников системы здравоохранения и социальных стационарных учреждений Кыргызской Республики".

Согласно указу, с 1 сентября заработная плата медицинского персонала будет повышена на 50%, среднего медицинского персонала - на 20%, младшего обслуживающего персонала и водителей скорой помощи - на 10%.

Президент отметил, что в целях повышения уровня здравоохранения в отдаленных районах начиная с 1 июля решен вопрос о предоставлении молодым специалистам стипендий помимо их заработной платы и увеличении суммы депозитов врачей. Речь идет о дополнительной компенсации в размере 20 тыс. сомов медицинским специалистам (педиатрам, неонатологам, общей хирургии, анестезиологам-реаниматологам), направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность (кроме Бишкека и Оша).

kaktus.media