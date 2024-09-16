Рыночная стоимость – 120 миллионов сомов. В Чуйской области на баланс государства возвращена территория со строениями

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.
Государственным комитетом национальной безопасности КР, в рамках проводимой работы по выявлению и возврату ранее незаконно приватизированных государственных объектов, на территории Кеминского района Чуйской области, выявлена и возвращена на баланс государства территория со строениями ранее являющиеся предприятием по убою и производству колбасной продукции, рыночной стоимостью 119 млн. 937 тыс.сомов.
Установлено, что 1995 году отдельные должностные лица вывели в частную собственность указанный объект и по настоящее время использовали в своих интересах.
В настоящее время со стороны ГКНБ КР продолжается работа по выявлению фактов незаконной приватизации государственного имущества.