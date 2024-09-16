Fox News: личность подозреваемого в покушении на Трампа во Флориде установили

Новости

Подозреваемым в деле по покушению на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа является Райан Уэсли Рут, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации источников, Рут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Рут находился от бывшего президента на расстоянии 270-450 метров.

Расследованием дела о попытке покушения на Трампа занимается ФБР. Отмечается, что кандидат в президенты благополучно вернулся в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Инцидент произошел через примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер. В экс-президента стреляли на предвыборном митинге 13 июля. В результате республиканец оказался легко ранен. Стрелявшего Томаса Мэттью Крукса ликвидировали сотрудники Секретной службы.

Истчоник - Vesti.ru