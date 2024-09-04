С 1 октября минимальная пенсия в КР составит 6.9 тысячи сомов — Жапаров подписал постановление

С 1 октября 2024 года в Кыргызстане будет проведена индексация пенсий в соответствии с указом президента «О мерах по индексации пенсий».
Соответствующее постановление подписал глава кабмина КР Акылбек Жапаров.
В рамках постановления, утвержденного кабмином КР 29 августа 2024 года, размер страховых частей пенсий будет проиндексирован на коэффициент 1.18.
Соцфонду КР поручено с 1 октября 2024 года проиндексировать размеры страховых частей пенсий, назначенных до этой даты, на указанный коэффициент, но не менее чем на 1 тысячу сомов.
Базовая часть пенсий, общий размер которых с учетом надбавок составляет менее 6.9 тысячи сомов, также будет проиндексирована до минимального уровня, указанного выше.
Кроме того, постановление предусматривает, что все пенсии, назначаемые после 1 октября 2024 года, также не могут быть ниже 6.9 тысячи сомов, включая все надбавки, за исключением случаев, предусмотренных законом КР «О государственном пенсионном социальном страховании».
Минфин должен предусмотреть необходимые средства в республиканском бюджете для реализации этих изменений. Контроль за выполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина АП КР.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года.