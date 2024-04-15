Дело музыканта Викрама Рузахунова передано в Генпрокуратуру Казахстана

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Дело кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова, подвергшегося пыткам в Казахстане, передано в Генеральную прокуратуру РК.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Он написал, что два сотрудника прокуратуры специально командированы из Астаны в Алматы для работы над делом и на данный момент под стражей находятся четверо сотрудников полиции.

"Один из них уже признал факт пыток и насилия, второй нанимает грязных блогеров и продажных журналистов для вброса очередной порции лжи и обмана, пытается использовать своих детей и мать, грозящую устроить акцию самосожжения. У людей постепенно просыпается сознание, и в рядах потерпевших теперь уже 22 человека – тех самых, которые вместе со мной были подвергнуты жестокости и унижению со стороны правоохранительных органов – в то же время и в том же месте. Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четырех преступников в погонах – только начало", - написал Рузахунов.

Напомним, 7 января 2022 года во время беспорядков в Алматы кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов был задержан в Алматинской области, когда направлялся в Кыргызстан. Рузахунова приняли за бандита и даже записали на видео его раскаяние, в котором он назвался другим именем и оговорил себя. Уже после освобождения Рузахунов заявил, что подвергся давлению и избиениям. По его словам, в результате он получил тяжкий вред здоровью, и это доказывают результаты экспертиз.

В декабре 2022 года стало известно, что расследование о пытках Рузахунова приостановлено на время проведения экспертиз. Сам музыкант рассказал журналистам, что в сентябре 2022 года вместе со своим адвокатом ездил в Казахстан для участия в следствии, где опознал полицейских, причастных к его пыткам и незаконному задержанию.

По словам другого пострадавшего - Чолпонбека Сыдыкова, он подвергся пыткам со стороны двух полицейских в отделениях Алматы с 8 по 10 января. Сыдыков рассказывал, что его били кулаками, ногами и дубинками, сломав ему обе ноги и ребра. Пострадавший сообщил, что после пыток в Казахстане перенес несколько операций и полгода был прикован к постели.

Викрам Рузахунов стал послом доброй воли Национального центра КР по предупреждению пыток.



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