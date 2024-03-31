Новое исследование связало артрит с потреблением триптофана, который содержится в мясе

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Как поддерживать баланс, чтобы триптофан направлялся на противовоспалительный путь?

GoodFood – Триптофан — незаменимая аминокислота, содержащаяся во многих богатых белком продуктах, включая мясо, рыбу, молочные продукты, а также некоторые семена и орехи. Она используется в организме для производства белков, мышц, ферментов и нейротрансмиттеров — химических помощников нервной системы. Организм его не производит, мы получаем его из пищи.

Новое исследование, проведенное в Университете Колорадо, показало, что триптофан, играющий важную роль в производстве и сохранении мышц, белка, ферментов и нейротрансмиттеров, может быть расщеплен обычными кишечными бактериями до химического вещества, вызывающего воспалительную реакцию — тем самым провоцируя ревматоидный артрит или спондилоартрит (он же артрит позвоночника).

Вышеупомянутый побочный продукт, называемый индолом, представляет собой неприятно пахнущее соединение, которое чаще всего ассоциируется с отходами жизнедеятельности человека. Но важно отметить, что триптофан не всегда превращается в индол: «Если триптофан попадает в клетки нашего организма, он, как правило, распадается на противовоспалительные продукты, в то время как при попадании в бактериальные клетки он становится более воспалительным. Мы думаем о том, как это может привести к терапии: Как поддерживать баланс, чтобы триптофан направлялся на противовоспалительный путь? Как манипулировать кишечными бактериями, чтобы изменить этот баланс? Именно в этом направлении нам интересно двигаться в будущем», - говорит доктор Кристин Кун, соавтор исследования и руководитель отделения ревматологии Университета Колорадо.

Чтобы докопаться до сути, Кун и ее коллеги использовали модель коллаген-индуцированного артрита (CIA) у мышей — часто используемое аутоиммунное представление ревматоидного артрита. В результате были выявлены изменения в метаболизме триптофана и, в частности, индола, которые коррелировали с заболеванием.

«Мы обнаружили, что при наличии индола у мышей начинают развиваться аутореактивные Т-клетки, которые более воспалительны. У них меньше регуляторных Т-клеток, которые помогают поддерживать баланс в иммунной системе, и они начинают вырабатывать антитела, которые являются более патогенными. Мы обнаружили, что при наличии индола антитела становятся более воспалительными», - говорит Кун.

И что же остается? Поскольку триптофан постоянно присутствует в богатых белком продуктах, рекомендуется придерживаться диеты, богатой растительной клетчаткой и постным мясом — вся эта средиземноморская диета — кажется, подталкивает микробиом к более здоровому состоянию, так что вы получаете противовоспалительные свойства триптофана, в то время как типичный западный рацион, кажется, больше направлен на воспалительный путь.

АКИпресс