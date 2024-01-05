Камчыбек Ташиев рассказал о планах силовиков в 2024 году (видео)

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К.Ташиев: В 2024 году мы уничтожим остатки ОПГ.

Камчыбек Ташиев, выступая перед сотрудниками Сузакского РОВД, озвучил планы правоохранительных органов на 2024 год.

По его словам, в этом году борьба с коррупцией и организованной преступностью будет продолжена.

"Вы сами хорошо знаете, что 2023 год был решающим годом для развитии страны. И в этом роль правоохранительных органов тоже была велика. Борьба с ОПГ, борьба с коррупцией... Все это было в 2023 году. Мы сломали ОПГ вместе с вами. Надо открыто сказать. Отныне в нашей стране не будет бандитов, организованных группировок, авторитетов. Наше государство будет правовым, свободным. В 2024 году мы уничтожим остатки ОПГ. Мы должны это открыто говорить и ясно понимать. Вор в законе, положенец, смотрящий и другие такие слова будут забыты, такого у нас уже не будет. Не только на свободе, но и в тюрьме будем наводить порядки. Поэтому, уважаемые сотрудники, в 2024 году мы тоже должны показать такие хорошие результаты по борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией в 2023 году дала свои большие результаты. В результате этого в госорганах стало меньше коррупционеров. Можно сказать, что их не осталось. Но борьба с ними будет продолжена", - сказал Ташиев.



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