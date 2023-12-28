В 2024 году ожидается начало строительства железной дороги Кыргызстан—Китай—Узбекистан, - Нацагентство по инвестициям

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Общий портфель инвестпроектов агентства составляет на сегодня 68 проектов на общую сумму 106 млрд сомов.

В 2024 году ожидается начало реализации одного из крупных исторических проектов по строительству железной дороги Кыргызстан—Китай—Узбекистан. Об этом сегодня, 28 декабря, рассказал замдиректора Нацагентства по инвестициям Жалын Жээналиев на пресс-конференции в Бишкеке.

Кроме того, ожидается начало реализации проектов по модернизации аэропорта «Манас» и строительству кольцевой дороги в Узгене, также строительство крупной солнечной электростанции мощностью 1,5 ГБ.

«В общей сложности если начнется реализация всех запланированных проектов в 2024 году, то до 2026 года в Кыргызстан возможен приток инвестиций от 7 млрд до 9 млрд долларов», - добавил он.

Как рассказал он, общий портфель инвестпроектов агентства составляет на сегодня 68 проектов на общую сумму 106 млрд сомов.

«С января по ноябрь 2023 года реализуются 6 проектов на 1 млрд сомов, до конца года ожидается еще начало 5 проектов на 1,5 млрд сомов. За 11 месяцев было подписано 55 соглашений по проектам на территории СЭЗ Бишкек на общую сумму инвестиций 1,5 млрд сомов», - добавил он.

Tazabek