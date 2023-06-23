В Токтогуле мужчина совратил 13-летнюю девочку. Он уверял, что между ними любовь

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В начале апреля 2022 года 26-летний М. А. познакомился с 13-летней О. Ш. и начал проявлять к ней внимание, свозил ее в горы.



Джалал-Абадский областной суд оставил в силе приговор Токтогульского районного суда в отношении жителя Токтогула М. А., осужденного за совращение 13-летней девочки. Об этом сообщили в джалал-абадской правозащитной организации "Справедливость".



Как отмечается, такое решение принято 22 июня. Ранее М. А. был осужден на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

В начале апреля 2022 года 26-летний М. А. познакомился с 13-летней О. Ш. и начал проявлять к ней внимание, свозил ее в горы. В течение периода с мая по июнь мужчина периодически вступал с несовершеннолетней в половую связь. Первый инцидент произошел в доме девочки, в отсутствие взрослых.

В середине июля 2022 года М. А. увез девочку в неизвестном направлении, и родственники девочки обратились в милицию. Спустя четыре дня, 19 июля, правоохранители нашли их вместе в Бишкеке. Тогда и было установлено, что мужчина вступал в половую связь с девочкой, уверяя, "что между ними любовь".

"Во время следствия М. А. утверждал, что не знал о том, что О. Ш. всего 13 лет, но позднее выяснилось, что это была лишь попытка избежать уголовной ответственности", - отмечает адвокат правозащитной организации Равшан Абдуллаев, представляющий интересы пострадавшей.

Законные представители девочки обратились с заявлением в ОВД. М. А. было предъявлено обвинение по статье 157 "Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" УК КР.

"Были и способы воздействия: родственники обвиняемого пытались договориться с родителями и родственниками девочки, предлагая засватать 13-летнюю девочку и надеть серьги", - сообщил адвокат.

Абдуллаев отмечает, что подсудимый до последнего не признавался в содеянном и не раскаялся. Но, несмотря на это, судья назначил ему самый минимальный срок наказания по вменяемой статье.

"Если бы подсудимый раскаялся в содеянном, это можно было бы расценить как смягчающее обстоятельство. Но раз подсудимый до последнего отрицал свою причастность к очевидному преступлению, ему можно было дать и максимальный срок - 10 лет", - поделился своим мнением адвокат после приговора суда первой инстанции.

Областной суд также оставил в силе решение о взыскании с осужденного 184,5 тыс. сомов за причиненный материальный ущерб - транспортные расходы, экспертизы, услуги экспертов и прочее, а также 100 тыс. сомов за причиненный моральный вред.



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