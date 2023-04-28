Кыргызстанцев ждут майские каникулы 

Кыргызстанцы в мае отдохнут пять дней подряд.
Согласно производственному календарю, кабмин установил выходные дни с 5 по 9 мая 2023 года и перенес рабочий день 8 мая на выходной день 13 мая 2023 года.
Так, кыргызстанцы отдохнут пять дней подряд - с 5 по 9 мая.
Напомним, что понедельник, 1 мая, также является праздничным нерабочим днем.
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