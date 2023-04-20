Доллар сдает позиции, но до 2030 года продержится

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Рубль, юань и новые валюты вытеснят токсичного "американца" в англосаксонский мир

Валюта, способная конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035−2040 годов. Неутешительный для тех, кто ждет скорого краха доллара, прогноз содержится в докладе Росконгресса "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру".

"Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро", - следует из документа.

Процесс замещения доллара займет "десятки лет", так как сегодня его позиции еще сильны, в частности, на него приходится 58% официальных валютных резервов в мире. Вес "американца" последние 20 лет постепенно уменьшается, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год. Самой вероятной альтернативой авторы называют китайский юань, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки, а также, довольно неожиданно, гонконгский доллар.

Пока же реальную конкуренцию доллару может составлять только евро. Китайский юань занимает лишь около 3% мировых резервов, да и власти страны довольно сдержанно относятся к статусу резервной валюты. Еврозона же продолжает расширяться, кроме того, за пределами Европы евро выполняет функцию бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: центральноафриканского и западноафриканского франков, которые обращаются на территории 14 стран.

Что касается единой валюты ЕАЭС, авторы доклада указывают, что условия для ее появления пока не созданы. Полноценный валютный союз является завершающим этапом экономической интеграции и предполагает создание таможенного и миграционного объединений, а также общего финансового и трудового рынка. Хотя формирование единого рынка товаров находится на продвинутой стадии, на пути финансовой интеграции и создания единого рынка капитала еще многое предстоит сделать.

Тем не менее, валюты региональных объединений, как и отдельных стран, могут потеснить доллар, пусть и через 10−15 лет. О создании единых денег говорят в Латинской Америке, обсуждая валюту sur. В арабском мире также давно зреет проект "золотого динара".

Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил "СП", что совсем из международных расчетов доллар не уйдет, но уже к 2030 году страны, которые не входят в западный "экономический конгломерат", скорее всего, будут пользоваться национальными, наднациональными или новыми едиными валютами, потеснив американские деньги.

- Доллар занимает лидирующие позиции в мире не потому, что он сам по себе какой-то чудодейственный, а потому, что пока еще представляет крупнейшую экономику мира. Может быть, она уже уступила первое место Китаю, но это все равно одна из крупнейших держав. Доллар опирается на американский валовой внутренний продукт, серьезный мировой товарооборот и связи, которые установились у США с другими странами, я уже не говорю о финансовой сфере, где доллар традиционно доминирует. Чтобы какая-то валюта заняла в мире такое же весомое положение, как доллар, она должна обладать всеми этими качествами.

Сегодня мы видим, что доллар постепенно уходит с мировой арены, но это не значит, что он исчезает совсем. Просто сужается сфера его деятельности. Это происходит именно потому, что Америка вытесняется из мирового оборота другими странами, прежде всего, Китаем. Доллар действительно выдавливается другими валютами с безусловно лидирующих позиций на более скромные.

Сюда примешивается и политический фактор. Доллар используется США в качестве элемента давления на другие страны и уже превратился в то, что мы называем токсичной валютой. Естественно, другие страны начинают относиться к нему более осторожно. Поэтому к объективным факторам примешиваются субъективные политические.

Процесс идет. Коллективный Запад теряет свои экономические позиции, а набирает - Восток с центром в Китае, Индии, которая, правда, занимает особое место, в России, нефтедобывающих странах и отчасти Турции. Страны БРИКС уже производят больше половины мирового валового продукта, они превзошли G7.

Соответственно, растет и укрепляется база, на которой будет основываться комплекс валют, представляющий эту растущую экономику. Юань расширяет свою деятельность, укрепляются международные позиции рубля, хотя мы не столько опираемся на величину ВВП, сколько на наши специфические позиции в энергосырьевых товарах. Благодаря этому у нас получается настаивать на внедрении рубля в мировой товарооборот.

"СП": Когда доллар может перестать быть мировой резервной валютой?

- Так жестко ставить вопрос нельзя. США тесно экономически связаны с другими странами - это Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, какие-то государства Латинской Америки. Эта часть экономического мира еще в течение длительного времени будет обслуживаться долларом, который продолжит выполнять функцию и расчетов, и платежей, и формирования золотовалютных резервов.

Вторая часть, условно восточная, куда перемещается центр развития, будет опираться на те валюты, которые я перечислил. Скорее всего, это будет мультивалютная зона. Доминирующе положение в ней займет юань, в каких-то операциях будет применяться индийская рупия, хотя это специфическая валюта, рубль также будет в ходу.

Не согласен насчет гонконгского доллара. Видимо, предполагается, что по мере того, как Азия будет развиваться, Гонконг превратится в крупный финансовый центр. Но для того, чтобы валюта стала всеобъемлющей, этого совершенно недостаточно. Валюта должна опираться на мощный экономический комплекс. То же самое касается и валют других стран - Латинской Америки, Африки и так далее. У них не хватает экономического потенциала, который обеспечивал бы востребованность их валют остальными.

Однако в двусторонних отношениях расчеты в их валютах, конечно, могут и будут осуществляться. И в известной мере это станет заменой доллару, но на локальном уровне. Говорить же о том, что они станут полноценной заменой не приходится, так как сегодня доллар выполняет множество функций, которых у этих валют не будет.

"СП": А что насчет новых единых валют?

- Не исключено, что будет создана, наконец, единая наднациональная валюта в БРИКС. Она сможет обслуживать товарооборот между странами-членами объединения, которое сейчас насчитывает 5 участников, но есть еще около 12 претендентов на вступление. Все это легко можно сделать на базе Банка развития БРИКС или создав новый банк.

Естественно, присоединиться к расчетам в этой валюте смогут и другие страны, ничего хитрого и сложного тут нет. Это можно сделать в считанные месяцы, даже не годы. Такая валюта будет использоваться только для международных расчетов, а не для внутреннего оборота. Можно сравнить ее с переводным рублем, который обслуживал в свое время страны СЭВ, Совета экономической взаимопомощи.

Если говорить о других потенциальных региональных валютах, вроде золотого динара или "сюра", их перспективы будут определяться величиной взаимных товаропотоков. Если они велики, такая валюта может стать востребованной и выходить на международный уровень.

"СП": Действительно ли альтернативные валюты потеснят доллар только к 2040 году?

- События сейчас развиваются очень быстро. Китай набирает обороты, мировая перегруппировка экономических сил идет полным ходом, причем эти процессы ускоряются. Думаю, что 2040 год - слишком отдаленная перспектива. Новая архитектура мультивалютных отношений, в которых доллар останется, но будет занимать гораздо более скромные позиции, в полном масштабе сформируется к 2030 году. Инерция покоя пройдена, процесс идет очень быстро.

Источник - СвободнаяПресса