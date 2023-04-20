Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав

Это предусматривает глава 69 Налогового кодекса.
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами, сообщает Zakon.kz.
Это предусматривает глава 69 Налогового кодекса.
В частности, предусматривается плата за лесные пользования за следующие виды лесных пользований на участках государственного лесного фонда:
- заготовка древесины;
- заготовка живицы и древесных соков;
- заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, ветвей, пней, корней, листьев, почек деревьев и кустарников);
- побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, бахчеводство, садоводство и выращивание иных сельскохозяйственных культур, заготовка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша);
- пользование участками государственного лесного фонда для:
- культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей;
- нужд охотничьего хозяйства;
- научно-исследовательских целей;
- пользование участками государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и плантационных насаждений специального назначения.
Как пояснили в Комитете госдоходов МФ РК, если в настоящее время налогообложению подлежат объекты находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.
Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений.
Местные представительные органы (маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.
При этом право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.
Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Источник - Zakon.kz
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