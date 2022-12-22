Шойгу предложил повысить возраст призыва до 21 года, а предельный - до 30 лет

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Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста, пишет "Коммерсантъ".

Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст - с 27 до 30 лет. Численность вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе контрактников - 695 тыс. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Сергей Шойгу представил и несколько других предложений. Он выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы две новые дивизии ВДВ.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны", - сказал министр.

"Необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", - заявил Сергей Шойгу, призвав обеспечить гражданам возможность при желании поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу (цитата по РИА "Новости"). Также он поручил к концу года довести число контрактников до 521 тыс. с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Переход на аутсорсинг в 2008–2012 годах привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, с 2012 года приняты меры по их воссозданию, также заявил министр.



В РФ призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы - один год.

В 1993 году в России было отменено действие нормативного акта, существовавшего в СССР, - в силу вступил Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе". Изначально документ сократил срок службы до 1,5 года, а на флоте - до двух лет. В 1996 году вступил в силу новый закон, согласно которому продолжительность службы в армии и на флоте составила до двух лет. В 2006 году были приняты поправки, устанавливающие для граждан мужского пола, призванных в срок с 2007 года, срок службы в армии по призыву 18 месяцев, а с 2008 года - 12 месяцев.



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