Шукурбек Эркебаев: Я подписал обращение против СМИ

Ш.Эркебаев: В настоящее время документ подписал.
Общественный деятель Шукурбек Эркебаев пояснил свое заявление СМИ о том, что он якобы опроверг свою причастность к обращению ряда деятелей к президенту КР по поводу прекращения деятельности "Азаттык", "Клооп" и "Кактус", поскольку они, по их словам, работают против интересов Кыргызстана.
По словам Шукурбека Эркебаева, один из журналистов связался с ним и спросил об обращении, но он к тому моменту дал только устное согласие на свою подпись, но обращения сам пока не подписывал.
"Поэтому я и сказал, что не подписывал. Я хочу, чтобы закрылись те СМИ, которые в основном финансируются извне, не защищают интересы нашего Кыргызстана, всегда распространяют дискредитирующую информацию и используют свободу слова в других интересах. Мне позвонил знакомый, который рассказал об этом обращении. Я дал ему разрешение написать мое имя в обращении, и сказал, что подпишу его, когда мы встретимся. Потому что в то время меня не было в городе. Поэтому когда мне позвонил журналист, я и не понял, о каком обращении он спрашивает. Я просто ответил, что еще не подписал петицию. В настоящее время документ подписал", - сказал Шукурбек Эркебаев.
Источник: sayasat.kg
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