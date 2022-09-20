Вторжение в Кыргызстан. Без вести пропавший боец спецназа «Бору» найден живым

Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.
Без вести пропавший во время конфликта в Баткенской области боец спецназа «Бору» Жамал Тойчиев найден живым. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе Пограничной службы ГКНБ.
«Жамал Тойчиев был в числе военнослужащих, которых сегодня таджикская сторона передала Кыргызстану по результатам переговоров», — проинформировали редакцию.
Ранее пресс-центр госкомитета сообщил, что Камчыбек Ташиев совместно с представителями силовых структур и областных властей находился на территории Таджикистана, где по результатам переговоров договорился об освобождении четырех военнослужащих Погранслужбы ГКНБ, захваченных таджикской стороной.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.
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