Вторжение в Кыргызстан. Без вести пропавший боец спецназа «Бору» найден живым

19.09.2022 19:57 Аскар Акаев: Эмомали Рахмон оказался неблагодарным лидером нации Бишкек, "Саясат. kg". Эмомали Рахмон поставил цель решить пограничные вопросы с Кыргызстаном в свою пользу путем силового давления.

13.09.2022 15:46 Омурбек Суваналиев пытается вбить клин между Жапаровым и Ташиевым? Их цель очевидна – как можно сильнее ослабить нынешнюю власть.

16.09.2022 15:49 Таджикистан нанёс по Киргизии не менее 40 ударов с применением РСЗО "Град", нарушив режим прекращения огня Информация на этот счёт подтверждается в том числе и официальными завлениями Киргизии о том, что в приграничные районы Таджикистана переброшена тяжёлая бронетехника.

13.09.2022 17:10 Анжелика: Я стала орудием между нынешней и старой властями. Через меня они высказывались Я не принимаю критику в свой адрес, потому что я и не просила именно этот дом.