Опасность нового варианта штамма «Омикрон». Мнение российских специалистов

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Бишкек, "Саясат. kg". Сейчас, фиксируют больше легких случаев заболевания.

Опасность нового варианта штамма «Омикрон» - «Ниндзя» заключается в его способности вызывать повторную инфекцию и лучше предшественников уходить от иммунитета.



"Многие люди болеют по третьему–четвертому разу и он уже начал опережать вирус гриппа видимо в скорости изменчивости своей. Надежды на то, что мы будем жить без коронавируса не оправдались", – заслуженный врач России Михаил Коган.



Сейчас, фиксируют больше легких случаев заболевания.



"Но легкость протекания приводит к тому, что люди не осознают себя больными, не проводят тесты и распространяют вирус. В этом плане его трансмиссивность только повысилась", – сообщил Каган.



Большое количество людей, имеющих иммунитет, привело к тому, что вирус самостоятельно отбирает те варианты, которые могут от него ускользать. Вирус не исчезает, а меняется в том направлении, которое ему диктует иммунная прослойка, отметил доктор.



