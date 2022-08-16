Опасность нового варианта штамма «Омикрон». Мнение российских специалистов

Бишкек, "Саясат. kg". Сейчас, фиксируют больше легких случаев заболевания.
Опасность нового варианта штамма «Омикрон» - «Ниндзя» заключается в его способности вызывать повторную инфекцию и лучше предшественников уходить от иммунитета.
"Многие люди болеют по третьему–четвертому разу и он уже начал опережать вирус гриппа видимо в скорости изменчивости своей. Надежды на то, что мы будем жить без коронавируса не оправдались", – заслуженный врач России Михаил Коган.
Сейчас, фиксируют больше легких случаев заболевания.
"Но легкость протекания приводит к тому, что люди не осознают себя больными, не проводят тесты и распространяют вирус. В этом плане его трансмиссивность только повысилась", – сообщил Каган.
Большое количество людей, имеющих иммунитет, привело к тому, что вирус самостоятельно отбирает те варианты, которые могут от него ускользать. Вирус не исчезает, а меняется в том направлении, которое ему диктует иммунная прослойка, отметил доктор.
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