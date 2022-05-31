Что сулит новый штамм, пока неизвестно

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И, пожалуй, никто в мире не может толком сказать, как он поведет себя в дальнейшем.

В стране перестали регистрировать случаи коронавируса, поскольку нет тяжелых больных. И, как говорится, слава Богу.

Но у нас нет и противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. И пока нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к возможной новой встрече с коронавирусом мы подойдем малозащищенными. А уменьшение числа противоэпидемиологических мер грозит ростом смертности от COVID–19. Это понятно даже неспециалисту. Но в нашем Минздраве идут внутренние баталии, и, похоже, руководству ведомства не до противоэпидемиологических мероприятий.

А коронавирус по–прежнему с нами. И, пожалуй, никто в мире не может толком сказать, как он поведет себя в дальнейшем. Если мутация не возникнет, то рост заболеваемости вирусом не будет катастрофическим, как в предыдущие волны.

Как сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики, на сегодняшний день вакцину получили чуть более полутора миллионов кыргызстанцев. Это, к сожалению, немного. Тем более что многие сделали только одну прививку. Вторую надо сделать обязательно, поскольку только две вакцины дают полноценную защиту. Желательно сделать и бустерную. Сейчас в ЦСМ можно привиться вакцинами "Синофарм", "Модерна" и "Пфайзер".

Многие читатели спрашивают, надо ли делать прививки, помимо бустерной и двух ранее полученных, поскольку, дескать, иммунитет падает, а вирус может вернуться. Как сообщили "Вечерке" в Центре иммунопрофилактики, на этот счет никаких рекомендаций из ВОЗ не поступало. Четвертую вакцину придется делать тем, кто уезжает за границу, если человек до этого привился "Спутником V". Применение его на Западе так и не было разрешено.

Случаи коронавирусной инфекции регистрируются во многих странах мира - в Китае, Южной Корее, России. В США число жертв коронавируса - один миллион человек. В стране зафиксировано свыше 82,5 миллиона случаев заражения, по обоим показателям США опережают остальные страны мира.

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, пандемия коронавируса еще далека от завершения. По словам главы чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Уссена, вирус до сих пор остается активным, а смертность высокой. Более того, сам вирус развивается непредсказуемым образом.

Как считают наши инфекционисты, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, говорить о завершении пандемии также преждевременно. Ковид по–прежнему является одной из значимых угроз для жизни и здоровья граждан, особенно людей из групп риска. В последние месяцы более 90% случаев заболевания коронавирусом приходились на "стелс–омикрон". И, как предполагают специалисты, штамм коронавируса "дельта" фактически ушел из Кыргызстана. Однако он еще может вернуться в случае, если граждане утратят иммунитет к этому виду COVID–19.

Кстати, в финском городе Турку обнаружен южноафриканский подвид омикрон– штамма коронавируса BA.5. Вирус был обнаружен у финского путешественника, который вернулся из Центральной Америки. На данный момент в 19 странах зарегистрировано около 760 случаев данного варианта коронавируса. Сегодня ученые изучают этот штамм. Что он сулит, пока неизвестно.



Источник: vb.kg