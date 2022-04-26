Балыкчыдагы аскер кызматкерлеринин айлыгын «жеп алгандарга» иш козголду

Балыкчы шаарында эмгектенген аскер кызматкерлеринин айлыгын «жеп алгандарга» иш козголду.
Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди.
Аскер прокуратурасы Балыкчы шаарындагы №20636 аскер бөлүгүнө текшерүү жүргүзгөн. Анда документтерди жасоо жолу менен кызматкерлердин айлыгы үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өөнөп алган фактыны таап чыгышкан. Бул ишке айыпталып жаткандар айлыктан баш-аягы 900 миң сомдон ашык акча кармап калышкан.
Факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 210-беренеси (ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу), 337-беренеси (кызмат абалынан кыянат пайдалануу) жана 346-беренеси (кызматтык жасалмачылык) менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатат.
Булак: Маралфм
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