Балыкчыдагы аскер кызматкерлеринин айлыгын «жеп алгандарга» иш козголду

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22.04.2022 16:38 Глава Минздрава поручил вывести работников здравоохранения из Федерации профсоюзов Профсоюзы работников здравоохранения выведут из Федерации профсоюзов КР.

22.04.2022 18:12 Борьба с коррупцией, укрепление границ, пресечение контрабанды. Над чем усердно работает Ташиев? В части борьбы с коррупцией Ташиев сразу обозначил, что неприкасаемых не будет.