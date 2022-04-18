Нур-Султан накрыло смогом от пожаров в СКО

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Столицу Казахстана 18 апреля накрыло смогом.

РГП «Казгидромет» зафиксировал превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ:

по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК;

по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 – 2,2 ПДК;

по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

Наиболее загрязнены микрорайон Коктал и территория улиц Акжол, Туркестан и Туран 2/1.

«Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Нур-Султан ведется на 10 стационарных постах, из них шесть автоматических и четыре поста ручного отбора проб. По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице», — говорится в сообщении пресс-службы РГП «Казгидромет».

По прогнозу в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно дождь, 18, 20-21 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется ночью постепенное повышение температуры воздуха до 5-7 градусов тепла, днем понижение температуры от 15-17 до 10-12 градусов тепла.

Источник: centralasia.media

