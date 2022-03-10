В США умер мужчина, которому ранее пересадили свиное сердце

Мужчина нуждался в пересадке из-за опасного для жизни заболевания сердца.
Скончался 57-летний мужчина, которому 7 января в США провели операцию по пересадке сердца модифицированной свиньи, пишут СМИ.
Пересадку органа проводили в медицинском центре университета Мэриленда. Операция длилась 8 часов.
«Мужчина нуждался в пересадке из-за опасного для жизни заболевания сердца. После операции врачи сообщили о хорошем состоянии мужчины, но несколько дней назад ситуация ухудшилась. Если бы успех операции был доказан, органы свиней могли бы решить проблему нехватки доноров», — говорится в сообщении.
Источник: Булак.кж
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