После победы на международном турнире в Польше Айсулуу Тыныбекова возглавила мировой рейтинг.
Турнир Poland Open прошел 8-13 июня, Тыныбекова выступала в турнире весовой категории до 62 кг и выиграла золотую медаль.
Данный турнир был рейтинговым, а спортсмены, занявшие высокие места, получали баллы. Благодаря победе на турнире Тыныбекова вышла на первое место в мировом рейтинге Всемирной федерации борьбы.
В весовой категории до 68 кг Мээрим Жуманазарова заняла в Польше 3-е место и мировом рейтинге также расположилась в топ-3. Айпери Медет кызы в рейтинге весовой категории до 76 кг занимает 5-е место. В рейтинге весовой категории до 59 кг Нураида Анаркулова заняла 9-е место.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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