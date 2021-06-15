Айсулуу Тыныбекова возглавила мировой рейтинг

После победы на международном турнире в Польше Айсулуу Тыныбекова возглавила мировой рейтинг.

Турнир Poland Open прошел 8-13 июня, Тыныбекова выступала в турнире весовой категории до 62 кг и выиграла золотую медаль.

Данный турнир был рейтинговым, а спортсмены, занявшие высокие места, получали баллы. Благодаря победе на турнире Тыныбекова вышла на первое место в мировом рейтинге Всемирной федерации борьбы.

В весовой категории до 68 кг Мээрим Жуманазарова заняла в Польше 3-е место и мировом рейтинге также расположилась в топ-3. Айпери Медет кызы в рейтинге весовой категории до 76 кг занимает 5-е место. В рейтинге весовой категории до 59 кг Нураида Анаркулова заняла 9-е место.

Источник: Баракелде, gezitter.org