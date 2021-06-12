Мээрим Жуманазарова выиграла бронзовую медаль международного турнира в Польше

Мээрим Жуманазарова выиграла бронзовую медаль международного турнира Poland Open — 2021 в Польше.
Об этом сообщается на сайте Международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.
В полуфинале она проиграла чемпионке Европы 2021 года Кумба Селен Фанта Ларрок из Франции.
За третье место она боролась с Даниэль Сюзанной Лаппаж (Канада). Выиграла у нее со счетом 3:1.
Накануне Айсулуу Тыныбекова стала победительницей международного турнира Poland Open — 2021 в Польше.
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