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Мээрим Жуманазарова выиграла бронзовую медаль международного турнира в Польше

Мээрим Жуманазарова выиграла бронзовую медаль международного турнира Poland Open — 2021 в Польше.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

В полуфинале она проиграла чемпионке Европы 2021 года Кумба Селен Фанта Ларрок из Франции.

За третье место она боролась с Даниэль Сюзанной Лаппаж (Канада). Выиграла у нее со счетом 3:1.

Накануне Айсулуу Тыныбекова стала победительницей международного турнира Poland Open — 2021 в Польше.

     
Ссылка: https://24.kg/sport/197385/ 

           

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