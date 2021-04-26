В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат республики по MMA

Победители представят страну на континентальном чемпионате и чемпионате мира в 2021 году

22 и 23 мая в Бишкеке состоится открытый чемпионат Кыргызстана по смешанным боевым единоборствам ММА под эгидой Всемирной ассоциации ММА GAMMA. Информацию Vesti.kg подтвердили в пресс-службе Федерации ММА и PF КР.

По ее данным, чемпионат в этой категории будет проводиться впервые.

Отмечается, что победители чемпионата войдут в состав национальной сборной Кыргызстана GAMMA и представят страну на континентальном чемпионате и чемпионате мира в 2021 году.

Турнир пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Асанбай». Вход – строго по пригласительным.

Источник: vesti.kg