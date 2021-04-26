Валентина Шевченко победила Джессику Андраде на UFC 261

Поединок состоялся в Джексонвилле, штат Флорида.
Чемпионка UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко одолев бразильянку Джессику Андраде, пятый раз защитила титул на турнире UFC 261.
Поединок состоялся в Джексонвилле, штат Флорида.
Во втором раунде Шевченко уложив соперницу в партер, нанесла серию ударов кулаками и локтями. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC в 2018 году, победив Иоанну Енджейчик. Стоит отметить для Шевченко это уже пятая защита титула.
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