Валентина Шевченко победила Джессику Андраде на UFC 261

Поединок состоялся в Джексонвилле, штат Флорида.

Чемпионка UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко одолев бразильянку Джессику Андраде, пятый раз защитила титул на турнире UFC 261.

Поединок состоялся в Джексонвилле, штат Флорида.

Во втором раунде Шевченко уложив соперницу в партер, нанесла серию ударов кулаками и локтями. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC в 2018 году, победив Иоанну Енджейчик. Стоит отметить для Шевченко это уже пятая защита титула.