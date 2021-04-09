Три борца из Кыргызстана завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио

По данным ведомства, Узур Жусупбеков, Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков прошли в финал на чемпионате по греко-римской борьбе и тем самым завоевали лицензию на Олимпиаду.
Три кыргызстанских спортсмена на лицензионном чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Алматы, завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщили в Госагентстве спорта КР.
По данным ведомства, Узур Жусупбеков, Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков прошли в финал на чемпионате по греко-римской борьбе и тем самым завоевали лицензию на Олимпиаду.
Жоламан Шаршенбеков выступает в весовой категории до 60 кг, Акжол Махмудов — до 77 кг и Узур Жусупбеков — до 97 кг.
Все три спортсмена будут бороться за первое место.
Источник: Элгезит
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