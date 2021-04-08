Чемпионат Азии в Бишкеке. У дзюдоистов из Индии нашли коронавирус

Чемпионат Азии и Океании по дзюдо проходит в эти дни в Бишкеке.

Сборная Индии по дзюдо была вынуждена отказаться от участия на чемпионате Азии и Океании после того, как два дзюдоиста команды дали положительный результат на COVID-19. У обоих игроков нет симптомов, они изолированы. Остальная часть команды находится на карантине в столице Кыргызстана – Бишкеке. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Чемпионат Азии и Океании по дзюдо проходит в эти дни в Бишкеке. В соревнованиях принимают участие спортсмены 28 стран.

Во время взвешивания у одного игрока был положительный результат на тест COVID-19.

«Местные правила здесь означали, что все 19 из нас должны были быть помещены в карантин, так как мы путешествовали вместе, — сказал источник. — Следовательно, ни один из наших дзюдоистов не смог принять участие в соревнованиях».

Как стало известно, все дзюдоисты с положительным результатом теста – двое в Бишкеке и один в Индии перед отъездом – тренируются в одном и том же Центре Управления спорта Индии в Бхопале. Недавно сообщалось, что в Центре SAI Bhopal было зарегистрировано 18 положительных случаев в таких видах спорта, как хоккей, легкая атлетика, бокс и дзюдо.

Спортсмены сказали, что в месте, где они проводят карантин, нет еды, и когда у них закончилась местная валюта, они сделали экстренный звонок в посольство Индии.

«Организаторы буквально забросили нас в этот отель… У каждого из нас утром был всего один бутерброд, который был привезен. Мы все еще ждем обед», — сказал The Indian Express Автар Сингх, который участвовал в Олимпийских играх в Рио и надеется пройти квалификацию на Игры в Токио в этом году.

Источник: Элгезит