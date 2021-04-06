Сегодня стартует чемпионат Азии и Океании по дзюдо

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром-детям»Сегодня стартует чемпионат Азии и Океании по дзюдо.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром-детям».

Отмечается, что в первый день выступят:

мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг;

женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг.

В госагентстве также подчеркнули, что для проведения турнира выполнены все требования Международной федерации дзюдо по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, а также работы по организации прямой трансляции соревнований.

Напомним, что чемпионат Азии и Океании пройдет с 6 по 9 апреля 2021 года в Бишкеке.

Источник: vesti.kg