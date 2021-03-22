(Фото) Нооруз – 2021: Победителем по кок бору стала команда «Ынтымак»

В Чолпон-Ате 21 марта в рамках конноспортивных игр, приуроченных к празднику Нооруз, прошли финальные матчи по кок бору.
В финале встретились команды Первой лиги «Жети-Огуз» (Иссык-Кульская область) и «Кара-Буура» (Таласская область) . Со счетом 2:1 выиграла команда «Кара-Буура» и перешла в Высшую лигу.
В Высшей лиге команда «Ынтымак» (Таласская область) обыграв команду «Достук» (Ошская область) в буллите со счетом 6:5 (основной счет 4:4), стала победителем.
Список победителей и призеров:
Высшая лига:
1 место – команда «Ынтымак», Таласская область, приз – 500 000 сомов;
2 место – команда «Достук», Ошская область, приз – 200 000 сомов;
3 место – команда «Сары-Озон», Чуйская область, приз – 100 000 сомов.
4 место – команда «Ала-Тоо», город Ош, приз – 70 000 сомов;
5 место – команда «Жаш Куч», Баткенская область, приз – 50 000 сомов;
6 место – команда «Мурас», Иссык-Кульская область, приз – 30 000 сомов.
Первая лига:
1 место – команда «Кара-Буура», Таласская область, приз – 100 000 сомов;
2 место – команда «Жети-Өгүз», Иссык-Кульская область, приз – 50 000 сомов;
3 место – команда «Бакубат Талас», Таласская область, приз – 30 000 сомов;
4 место – команда «Сокулук», Чуйская область, приз – 20 000 сомов.
Лучшими игроками признаны Нуржан Мелисбек уулу из команды «Ынтымак» Высшей лиги и Ариет Толонов из команды «Кара-Буура» Первой лиги. Они награждены денежными призами.
А также звание лучший присвоено лошади по кличке Чемпион (команда «Жети-Огуз», Первая лига) и лошади по кличке Шахмат (команда «Достук», Высшая лига). Им также вручили денежный приз.
Источник: sport.akipress.org
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