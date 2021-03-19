Глава UFC: Нурмагомедов официально завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в 32 года.

Об этом сообщил в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

"Он официально закончил карьеру, 100 процентов. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше",— цитирует РИА Новости слова Уайта.

Боец также поблагодарил промоутера и всю команду UFC за возможность проявить себя.

"Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забывал, и мои сыновья будут помнить тебя", — написал он в Instagram.

Нурмагомедов завоевал пояс UFC в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. Потом он провел три успешных защиты титула — в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Пуарье и Джастина Гэтжи. В октябре 2020 года, после победы над Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры.

Всего в смешанных единоборствах россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Источник: Кабар