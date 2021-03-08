Лас–Вегас в ожидании поединка Валентины Шевченко

Очередной соперницей нашей знаменитой файтерши Валентины Шевченко станет бразильянка Джессика Андраде.
Такое решение приняли руководители Ultimate Fighting championship (UFC) - организации, проводящей бои по смешанным единоборствам во всем мире.
Напомним, что Валентина Шевченко - обладательница четырех золотых поясов, карьера же ее соперницы в UFC только начинается. 14 мая 2019 года Джессика Андраде нокаутировала Роуз Намаюнас (США) и стала победительницей в минимальной весовой категории, но через несколько месяцев неожиданно проиграла китаянке Вейли Джанг и вынуждена была перейти в наилегчайшую весовую категорию. Здесь у бразильянки дела пошли веселее. Она нокаутировала Кетлин Чуганян из США и теперь сразится с Валентиной Шевченко.
Наша чемпионка спокойно отнеслась к известию о поединке с Джессикой Андраде. Она написала в соцсетях: "Цель поставлена. И я постараюсь ее достичь". А вот ее соперница ведет себя вызывающе. "Я знаю силу Шевченко, - написала она, - но я стану для Вали большой проблемой. Я изучила все ее сильные и слабые стороны. Поэтому знаю, что говорю".
Бой Шевченко - Андраде пройдет в Лас–Вегасе. Точная дата пока не определена. Ориентировочно спортсменки встретятся в апреле.
И еще одна приятная новость из мира UFC. В самую крутую лигу по смешанным единоборствам включен кыргызстанец Бусурманкул Адибайит уулу. Этот файтер родился в Оше и свою спортивную карьеру начал с борьбы на поясах. Затем он переехал в Бишкек и стал выступать в турнирах по грепплингу. В 2015 году Бусурманкул Адибайит уулу освоил смешанные единоборства и стал выступать в различных лигах по этому виду единоборств. И вот теперь он принят в высшее общество файтеров ММА. Напомним, что в UFC уже выступают Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!