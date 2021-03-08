Лас–Вегас в ожидании поединка Валентины Шевченко



Очередной соперницей нашей знаменитой файтерши Валентины Шевченко станет бразильянка Джессика Андраде.

Такое решение приняли руководители Ultimate Fighting championship (UFC) - организации, проводящей бои по смешанным единоборствам во всем мире.

Напомним, что Валентина Шевченко - обладательница четырех золотых поясов, карьера же ее соперницы в UFC только начинается. 14 мая 2019 года Джессика Андраде нокаутировала Роуз Намаюнас (США) и стала победительницей в минимальной весовой категории, но через несколько месяцев неожиданно проиграла китаянке Вейли Джанг и вынуждена была перейти в наилегчайшую весовую категорию. Здесь у бразильянки дела пошли веселее. Она нокаутировала Кетлин Чуганян из США и теперь сразится с Валентиной Шевченко.

Наша чемпионка спокойно отнеслась к известию о поединке с Джессикой Андраде. Она написала в соцсетях: "Цель поставлена. И я постараюсь ее достичь". А вот ее соперница ведет себя вызывающе. "Я знаю силу Шевченко, - написала она, - но я стану для Вали большой проблемой. Я изучила все ее сильные и слабые стороны. Поэтому знаю, что говорю".

Бой Шевченко - Андраде пройдет в Лас–Вегасе. Точная дата пока не определена. Ориентировочно спортсменки встретятся в апреле.

И еще одна приятная новость из мира UFC. В самую крутую лигу по смешанным единоборствам включен кыргызстанец Бусурманкул Адибайит уулу. Этот файтер родился в Оше и свою спортивную карьеру начал с борьбы на поясах. Затем он переехал в Бишкек и стал выступать в турнирах по грепплингу. В 2015 году Бусурманкул Адибайит уулу освоил смешанные единоборства и стал выступать в различных лигах по этому виду единоборств. И вот теперь он принят в высшее общество файтеров ММА. Напомним, что в UFC уже выступают Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.



Источник: vb.kg