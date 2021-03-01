Улукбек Марипов поздравил Айсулуу Тыныбекову с золотой медалью

Премьер-министр Улукбек Марипов поздравил чемпионку мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекову с золотой медалью международного турнира, который прошел в Киеве.

Об этом сообщается на странице в соцсетях главы правительства.

По его словам, все с интересом смотрели на ее победу.

«Я не ошибусь, если скажу, что ваше сегодняшнее достижение является результатом большой работы. Ваша победа поднимает дух нашего народа», — написал он.

Айсулуу Тыныбекова выиграла золото в весовой категории до 62 килограммов на международном турнире по спортивной борьбе в Киеве. Ее соперницей была украинка Илона Прокопевнюк из Украины.

Источник: reporter.kg