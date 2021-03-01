(Видео/фото) Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Киеве

До этого Айсулуу Тыныбекова со счетом 10:0 уверенно выиграла спортсменку из Узбекистана.
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото в весовой категории до 62 килограммов на XXIV международном турнире по спортивной борьбе в Киеве. Ее соперницей в финале была украинка Илона Прокопевнюк.
До этого Айсулуу Тыныбекова со счетом 10:0 уверенно выиграла спортсменку из Узбекистана.
"В борьбе за золотую медаль мне пришлось испытать острые ощущения, проверить силу воли и духа! Так как динамика схватки менялась очень часто, я попала в очень трудное положение, где пришлось нелегко не только мне, но и моему тренеру и, конечно же, болельщикам. Испытала выброс адреналина!" – написала Айсулуу Тыныбекова на своей странице в соцсетях.
Она поблагодарила всех, кто в нее верит и поддерживает.
Источник: vb.kg
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