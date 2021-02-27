Айпери Медет кызы на турнире по борьбе за 67 секунд уложила свою соперницу

Спортсменка из Кыргызстана Айпери Медет кызы вышла в финал международного турнира по борьбе а Украине.
Отметим, что турнир стартовал 26 февраля в Киеве, кыргызстанка выступала в турнире весовой категории до 76 кг.
В схватке Медет кызы разгромила украинку Анну Мельник со счетом 10:0, а в четвертьфинале победила Нади Бернадет из Венгрии.
В поединке за выход в финал соперницей Медет кызы была действующая олимпийская чемпионка из Канады Эрика Вэйбе. Кыргызстанка за 67 секунд уложила ее на лопатки и вышла в финал.
В решающей схватке ее соперницей станет Мае Эпп из Эстонии. Эта встреча пройдет 27 февраля.
Источник: reporter.kg
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